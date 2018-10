Dolci riconoscimenti, il premio Sciocolà D'oro a Massimo Bottura

Massimo Bottura verrà premiato nella sua Modena con il Sciocola’ d’Oro, riconoscimento assegnato per la prima volta da BPER Banca e Comune di Modena in occasione del debutto del festival del cioccolato Sciocola’. La cerimonia di consegna è fissata per venerdì 2 novembre alle 10.30 in piazza Matteotti, all’interno dell’area eventi appositamente allestita, dove spiccherà anche un monumento di cioccolato da 800 kg, creato da Mirco Della Vecchia in collaborazione con Gianluigi Zeni, ispirato all’iconico Monte Rushmore: al posto dei volti dei presidenti americani, quelli di quattro glorie modenesi. Compreso Bottura, ovviamente, accanto ad Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti e Vasco Rossi.

Il tributo al miglior chef al mondo, patron dell’Osteria Francescana che si è classificata al primo posto nella lista dei World's 50 Best Restaurants nel 2016 e nel 2018, celebra l’intreccio fra cucina, cultura e arte che Bottura ha reso un vero e proprio segno distintivo dell'italian lifestyle. Anche sotto il segno del cioccolato: tra le creazioni più celebri del top chef modenese figurano, ad esempio, piatti come Camouflage: una lepre nel bosco. e il più recente Cioccolato e beccaccia.

“Sciocola’ d’Oro è un omaggio ad un personaggio semplicemente eccezionale – spiegano gli organizzatori di Sciocola’ – che ha contribuito a dare lustro e prestigio alla sua città nel mondo. Con questo riconoscimento è tutta Modena a dire idealmente ‘grazie’ a chef Massimo Bottura”. La consegna del Sciocola’ d’Oro è a ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti. La premiazione sarà uno dei momenti centrali di Sciocola’, dall’1 al 4 novembre nel centro storico di Modena, promosso dalla CNA di Modena e organizzato da SGP Events in collaborazione con ACAI. La manifestazione si svilupperà tra golosissimi assaggi ed eventi spettacolari tra i quali il concorso per l’elezione della miglior pralina all’aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, il talk show ‘Processo al Cioccolato’, la presentazione della tavoletta di cioccolato da record lunga 10 metri e la partita a Dama Vivente fra cioccolato bianco e fondente.