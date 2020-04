Dopo 36 anni va in pensione Paolo Accorsi, Direttore di Ostetricia Ginecologia e Pediatria dell'Ausl

Nei giorni scorsi il dottor Paolo Accorsi è andato in pensione, dopo una lunga e onorata carriera come medico di Ginecologia e Ostetricia. Nel tempo, il dottor Accorsi - la cui storia professionale è iniziata per il servizio sanitario locale nel 1984 - si è affermato come figura autorevole, a livello provinciale e regionale, tanto da ricoprire, tra il 2011 e il 2019, il ruolo di Direttore del Dipartimento di Ostetricia Ginecologia e Pediatria per tutta l'Azienda, oltre che di membro della Commissione Nascita della Regione Emilia Romagna. Classe 1954, di Correggio (RE), Paolo Accorsi è stato per lungo tempo Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Ramazzini di Carpi (dal 2009) e, dal 2014, anche dell'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola.

Un professionista stimato e una persona capace di grande spirito di sacrificio, che ha affrontato con coraggio e dedizione il suo percorso professionale, non disgiungendolo mai dalla sua profonda umanità. Al fianco dell'Azienda ha vissuto momenti impegnativi del recente passato, come la ricostruzione post-sisma (2012). Durante la sua carriera professionale, Accorsi ha fatto nascere tantissime nuove vite, ha saputo dare conforto e sostegno a moltissime mamme e ha formato innumerevoli colleghi, nel corso degli anni. Per tutte queste ragioni, e per molte altre, a lui va il più sincero ringraziamento da parte dell’Azienda USL di Modena.