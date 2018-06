Pentathlon Modena, al via il centro estivo Penta Summer Camp

Terminata la stagione agonistica 2017-2018 il Pentathlon Moderno Modena prosegue la sua attività, come consuetudine ogni anno, con il centro estivo Penta Summer Camp che prenderà il via lunedì 11 giugno. La storica società geminiana, che festeggia i 50 anni di vita, vanta un’esperienza consolidata anche in questo campo e offrirà ben cinque diverse opportunità per consentire ai più piccini di svolgere attività sportive durante il periodo estivo.

Dalla scherma al nuoto, dall’atletica all’equitazione. Ma anche pallavolo, tennis, basket, calcio, judo, rugby e pallamano. Tanto sport, dunque, che si andrà ad aggiungere alle normali attività ricreative e laboratoriali.

Si inizia con il Pentavillage (per i bambini della scuola primaria e media) presso la sede di via San Faustino 113. In contemporanea apre le porte del suo maneggio E-state a cavallo presso il circolo ippico Equiriders di via Contrada. Per i più piccoli, invece, l’inizio del centro estivo Tiramolla è posticipato al 2 luglio presso la scuola Madonna Pellegrina. In questa struttura verranno accolti sia i bimbi del nido che della scuola d’infanzia. Sempre rivolto ai bambini di età compresa fra i tre e i cinque anni, il 16 luglio sarà la volta del centro estivo Stradora che si svolgerà presso la scuola d’infanzia Marconi. Infine da quest’anno la società modenese propone un camp residenziale in Appennino presso il centro sportivo di Palagano.

Per info e iscrizioni:059-352050 – 347-5618289 www.pentamodena.com