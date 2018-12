Permessi sbloccati, partono gli spettacoli del circo Orfei

Con tre giorni di ritardo sulle previsioni, partono finalmente gli spettacoli del circo Oscar e Orlando Orfei di Modena. Le esibizioni erano state fermate lo scorso 21 dicembre, impedendo il debutto degli artisti a seguito della mancata agibilità dell'impianto temporaneo di via Divisione Acqui: la Commissioni per i pubblici spettacoli aveva infatti riscontrato carenze sotto il profilo delle norme di sicurezza, facendo intervenire la Polizia Municipale per bloccare ogni attività aperta al pubblico nella serata di venerdì.

Questa mattina la Commissione si è riunita nuovamente in Prefettura e ha esaminato gli adempimenti messi in campo dagli organizzatori, valutando questa volta in maniera positiva ogni aspetto normativo e rilasciando quindi l'agibilità. L'inizio degli spettacoli è previsto quindi per oggi, 24 dicembre, alle ore 17.30. Il circo resterà in città fino al 13 gennaio.