Un'area per la pet therapy nel distretto ceramico grazie all'impegno del Rotary

Un’area, presso il Comune di Maranello, sarà dedicata a corsi di pet therapy per i bambini in età scolare. A promuoverla sarà il Rotary di Sassuolo che ne ha dato notizia, con il suo presidente Guido Lasagni, nel corso della tradizionale cena degli auguri natalizi che si è tenuta presso il Salone dei Cocchieri di Sassuolo. Presenti ala serata, fra gli altri, i Sindaci di Sassuolo, Fiorano,e Formigine, oltre ai rappresentanti della società civile.

La per therapy è una pratica che sfrutta i benefici dati dalla vicinanza con un animale ed è particolarmente consigliata per i bambini. Gli animali, in modo particolare cani e gatti, possono infatti stabilire con i bambini un legame molto profondo, poiché si attirano e sono molto simili in tantissime cose: amano giocare, sono spontanei e non hanno filtri nel loro modo di rapportarsi con gli altri.

Oltre a questo progetto il Rotary di Sassuolo prosegue la collaborazione con i “Veterano dello Sport Sezione Giulio Cantelli e Giorgio Mariani” per iniziative specifiche di sensibilizzazione per i giovani sui temi dello sport. I sindaci di Sassuolo Claudio Pistoni, di Fiorano Francesco Tosi e di Formigine Maria Costi hanno ricordato la necessità del lavoro delle associazioni in questo delicato momento storico e l’importanza dei principi rotariani della solidarietà e del servire al di sopra di ogni interesse personale, per dare un sostegno a chi ha più bisogno.