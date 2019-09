Curiosità, la piazza Piccola di Sassuolo rinasce all'uncinetto

Un omaggio al Comune di Sassuolo in mostra presso i locali dell’Urp in piazza Garibaldi in occasione del Festiva Filosofia 2019.

Si tratta di una riproduzione di piazza piccola realizzata all’uncinetto dalle “Uncinette”: un gruppo di signore che si ritrova tutti i mercoledì al Parco Amico.

Una riproduzione del salotto cittadino che sarà esposta, nei locali dell’Urp, durante tutto il Festival Filosofia ma anche nel periodo prossimo delle Fiere d’Ottobre.