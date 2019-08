Elisoccorso, una nuova piazzola nel territorio di Bomporto

Nel Comune di Bomporto, in provincia di Modena, sarà presto operativa nella frazione di Solara una nuova piazzola per l'elisoccorso notturno del 118. In particolare sarà attivata al campo sportivo, non appena conclusi i lavori in corso per adeguarlo. La nuova piazzola in arrivo sarà la seconda presente sul territorio comunale di Bomporto oltre a quella installata al campo sportivo di Sorbara.