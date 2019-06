"Città del Vino 2019", pioggia di medaglie per il Grasparossa di Castelvetro

Incetta di premi quest’anno per il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP al Concorso enologico internazionale “Città del Vino” svoltosi a Frascati dal 30 maggio al 2 giugno scorsi e nelle rassegne parallele “Biodivino” e “Forum Spumanti”, con ben 13 medaglie complessive (7 d’oro e 6 d’argento) conquistate dalle 5 aziende castelvetresi partecipanti.

Quest’anno si sono divise il podio più alto del Concorso l’azienda Corte Manzini e la Cantina Settecani-Castelvetro, con due medaglie d’oro ciascuna, la prima con “Corte Manzini Amabile 2018” e “Bollicine Corte Manzini 2018”, la seconda con “Amabile 2018” e “Vini del Re 2018”. Medaglia d’oro anche per la Fattoria Moretto con “Tasso 2018” che, con lo stesso vino, ha vinto l’oro anche nella sezione vini biologici e biodinamici “Biodivino”, insieme all’argento di “Monovitigno 2018”. Completano i riconoscimenti in questa sezione le due medaglie d’argento alla società agricola La Piana con il rosato “Noi Due 2018” e “Lacrime di Bosco 2018” e la medaglia d’argento all’azienda Zanasi con “Antica Natura 2018”. Nel “Forum Spumanti”, infine, un’altra medaglia d’oro per Corte Manzini con il “Bollicine Corte Manzini 2018” e una d’argento ciascuno a Cantina Settecani-Castelvetro (“7 Bolle 2018”) e all’azienda La Piana (“Noi due 2018”).

Un’altra dimostrazione dei grandi passi avanti fatti in questi anni dai produttori castelvetresi sul fronte della qualità e dell’agricoltura biologica e sostenibile, sostenuti dal Comune che aderisce all’associazione Città del Vino dal 1994 e vede il sindaco Fabio Franceschini nella veste di coordinatore regionale dell’Emilia-Romagna.

