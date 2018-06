Apre a Campogalliano la piscina comunale estiva, anche in orario serale

Sabato 9 giugno la piscina comunale di via Garibaldi 57 riapre i battenti per rimanere aperta tutto il periodo estivo. L'impianto sarà aperto il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 19, nei giorni feriali dalle ore 12 alle ore 19. Sono previste anche alcune aperture speciali di sera, dalle ore 19 alle ore 22. Le tariffe d'ingresso rimangono le stesse dello scorso anno, oscillando da 2 a 6 euro a seconda dei giorni e delle fasce orarie. È possibile abbonarsi a 10 ingressi. Per frequentare la piscina sarà inoltre necessario sottoscrivere una tessera di 5 euro (4 euro per i ragazzi) di iscrizione all'asd ASI Nuoto Modena, l'associazione che quest'anno ha la responsabilità della gestione dell'impianto.

Nell’intero periodo di apertura è previsto anche il funzionamento di un bar-punto ristoro, funzionale alla struttura.

“Anche d'estate cerchiamo”, spiega la vicesindaca e assessora allo Sport Linda Leoni, “di offrire occasioni di pratica sportiva a 360% gradi. In più, per una realtà come Campogalliano, la stagione estiva della piscina di via Garibaldi acquista un valore particolare perché mette a disposizione un prezioso spazio di aggregazione, incontro e svago, rivolto in particolare alla fascia giovanile, quella degli adolescenti e dei teenagers, con l’apertura pomeridiana. Ricordo inoltre come lo scorso anno la piscina sia stata messa in sicurezza con lavori che hanno interessato il rivestimento in plexiglas dei parapetti e le uscite di sicurezza con apertura a spinta e maniglione antipanico, misure adatte ad ambienti ad alta densità di persone.”