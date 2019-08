Piscine Komodo Castelfranco, una festa per celebrare i 10 anni di attività

La piscina Komòdo Castelfranco compie 10 anni e domenica 1 settembre festeggerà con un aperitivo e una serata di attività sportive gratuite per celebrare insieme agli utenti, i partner e le istituzioni la prima tappa di un progetto nato per aumentare la proposta sportiva e le occasioni di benessere e socialità sul territorio.

Dalle 20 alle 24 il parco estivo e le vasche di Komodo rimarranno aperte con buffet e dj set per una festa aperta a tutti.

La piscina, dotata di vasche coperte per il nuoto, il fitness e la fisioterapia e di un parco estivo, è oggi un polo sportivo molto frequentato da bambini, adulti e società sportive. Un impianto davvero “per Tutti” come recita lo slogan dell’Unione Italiana Sport Pertutti, che nella sua compagine reggiana è la proprietaria della società che gestisce l’impianto dove si svolgono anche attività con scuole e disabili in collaborazione con Uisp Modena e in convenzione con il Comune. Ad oggi, nella piscina di Castelfranco gravitano oltre 2.000 persone nella stagione invernale per i corsi di nuoto, acquagym, nuoto libero e attività riabilitative, mentre le presenze durante la stagione estiva superano le 30.000.

“In questi 10 anni – afferma Azio Minardi, presidente della società di gestione Kinema Srl e del Comitato Uisp di Reggio Emilia - abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza nella gestione di impianti sportivi esportando nel territorio modenese un modello di business virtuoso, fortemente orientato ai valori dello Sportpertutti e a una cultura dello sport fatta di persone. Crediamo che lo sport sia un collante fondamentale per la società e per il futuro dei centri urbani – continua Minardi –. Il nostro compito è sostenere partner pubblici e privati fornendo soluzioni innovative e sostenibili che rispondano ai bisogni delle persone e dei territori”.