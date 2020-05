Pitteri lascia la Fondazione Modena Arti Visive, ora un Team di Direzione

Daniele Pittèri ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di Direttore Generale di Fondazione Modena Arti Visive, per assumere un nuovo prestigioso incarico. Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha attentamente valutato la situazione organizzativa di FMAV, alla luce dell’ultimo biennio di attività e, apprezzando "il processo di crescita e di sviluppo professionale, individuale e collettivo in atto, ha ritenuto di non procedere alla sostituzione del Direttore, nella convinzione di poter valorizzare le risorse interne".

Per tale ragione, per lo svolgimento delle attività di Fondazione Modena Arti Visive, i responsabili di area Anna Bartolacelli (Amministrazione), Claudia Loeffelholz (Educazione e Didattica) e Lorenzo Respi (Produzione Mostre) opereranno come Team di direzione, che riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Gino Lugli e il Consiglio di Amministrazione rivolgono a Daniele Pittèri un ringraziamento "per la serietà e la creatività dimostrata e per il buon clima di collaborazione che ha saputo creare con le altre istituzioni culturali cittadine". Un testimone che oggi passa al Team di direzione, chiamato a proseguire lungo questo solco così tracciato.