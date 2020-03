Donazioni. Pane, pizza e focacce per i medici del Policlinico

Per due settimane, alle 8 di mattina in punto, consegneranno focacce, pizze, pane e salumi al Policlinico di Modena, a beneficio del personale sanitario da settimane in prima linea nella lotta al COVID19. Il bel gesto è frutto della generosità di Madonna Industrial Bakery di Modena, Salumificio Giovetti di Portile e Porta Aperta.

“L’idea – spiega Salvatore Madonna, Amministratore delegato dell’impresa di famiglia – insieme ai miei figli Raffale e Luca ed ai soci dell’azienda Iole e Giusy, grazie all’intuizione dei miei nipoti, Luca e Asia Madonna. I bambini, vedendo le scene in TV dei medici in tuta e mascherine impegnati in turni estenuanti, ci hanno proposto di aiutarli e noi lo abbiamo fatto proponendo ciò che ci viene meglio, cioè il cibo che produciamo”. Madonna Industrial Bakery è a Modena da vent’anni e da tempo collabora con Porta Aperta per donare cibo ai bisognosi.

Stamattina, la famiglia Madonna al completo si è presentata al Policlinico con la prima fornitura. Ad accoglierli, Francesco Allegretti, coordinatore infermieristico, che li ha ringraziati a nome di tutto il personale e della Direzione aziendale.

“Ho coinvolto un amico d’infanzia – ha aggiunto Luca Madonna – che ha un salumificio a Portile e che fornirà gli affettati già pronti per farcire il pane e le focacce. In un momento in cui dobbiamo tenere le distanze, questo abbraccio virtuale ci è sembrato il modo migliore per contribuire agli sforzi comuni. Ci è venuto naturale pensare al Policlinico, perché abbiamo lavorato al Bar dell’ospedale, molti anni fa e lì conosciamo molti professionisti”.

“Siamo molto grati a Madonna Industrial Bakery, Salumificio Giovetti di Portile e Porta Aperta per la sensibilità dimostrata in questo frangente a sostegno del nostro personale” ha voluto commentare Direttore Amministrativo Lorenzo Broccoli.