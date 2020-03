Migliori Ospedali al Mondo 2020: un riconoscimento al Policlinico di Modena e Ospedale Civile di Baggiovara

Una lista dei migliori ospedali di tutto il mondo stilata da Newsweek che per l’edizione 2020 vede anche il Policlinico di Modena e l’Ospedale civile di Baggiovara tra i primi dieci in Regione. L'assessore Donini: "Un riconoscimento importante per la sanità pubblica della nostra regione. Grazie a chi ogni giorno mette professionalità, competenza e dedizione a servizio degli altri"