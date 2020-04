Polizia Locale e Nazionale: parte lo screening sugli agenti

Ha preso il via lo screening del personale della Polizia Locale e Polizie Nazionali presente su tutto il territorio della provincia di Modena, impegnati nell’emergenza coronavirus.

Il Servizio Sanitario Regionale accoglie con soddisfazione l’istanza del SULPL, il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, emanata a inizio emergenza da Covid-19, nella quale aveva richiesto tamponi o test sierologici per tutti gli agenti.

Nei prossimi giorni saranno definite dall'asl di Modena le modalità di tempi e luoghi per effettuare finalmente gli screening sugli agenti impegnati nel servizio di contenimento e il contrasto alla diffusione del coronavirus. Il SULPL ringrazia anche le istituzioni locali che si sono attivate per realizzare questo percorso.

“Auspichiamo che il test sierologico coinvolga le pulizie locali di tutta la regione è dell'Italia -affermano i portavoce del sindacato- tale percorso risulta necessario non solo per garantire la sicurezza degli operatori di polizia ma conseguentemente di tutti i cittadini infatti la polizia locale non ha mai smesso di operare rimanendo a contatto con il territorio”