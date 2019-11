Continua l'allerta arancione sui fiumi. Chiusi Ponte Alto e ponte dell'Uccellino

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha confermato l'allerta ARANCIONE per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori per le province anche durante la giornata di oggi, domenica 24 novembre. Sono infatti previste precipitazioni diffuse su tutta la regione, in intensificazione nella seconda parte della giornata. Sulla pianura centro-occidentale sono previsti valori attorno a 20-30 mm/24h e attorno a 15-20 mm/24h sulla costa.

Sull' Appennino centro-occidentale sono previsti valori di 30-40 mm/24h con massimi locali che possono raggiungere anche 60-70 mm/24h sul crinale. Sull' Appennino romagnolo previsti 20-30 mm/24h.

Nel modenese prosegue il moniotraggio di Secchia e Panaro, i cui livelli sono in crescita in particolare a ridosso del capoluogo, dove la confromazione dell'alveo presenta da tempo le criticità maggiori per quella sorta di "imbuto" che viene a crearsi. In mattinata il Panaro ha raggiunto la soglia gialla, mentre il secchia (a Ponte Alto) ha superato la critictà arancione.

Intorno alle ore 7 di questa mattina è stata decisa in via precauzionale la chiusura al traffico di Ponte dell'Uccellino, seguita poi da quella di Ponte Alto. Ricordiamo che rimane chiuso (da alcuni giorni) il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido dove sono previsti alcuni interventi di manutenzione dopo le piene della scorsa settimana.

La chiusura dei ponti è stata stabiita dal Centro operativo comunale (Coc), in accordo con la Sala operativa unica integrata di Marzaglia, durante l'attività di controllo che continua anche sul Panaro e su tutto il nodo idraulico modenese. In particolare, è stato attivato il monitoraggio arginale sui due fiumi da parte dei volontari di protezione civile.