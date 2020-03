Coronavirus. Il sindaco di Maranello positivo al tampone

"Cari maranellesi, nella tarda giornata ieri ho ricevuto dalle autorità sanitarie la conferma di essere positivo al coronavirus". E' lo stesso Luigi Zironi, sindaco di Maranello, a dare l'annuncio ai suoi concittadini attraverso la propria pagina Facebook.

"Fin dalla comparsa dei primi sintomi sono rimasto in autoisolamento domiciliare ed ora, dopo l’esito del tampone, mi trovo in “quarantena” tra le mura domestiche e le mie condizioni di salute sono buone. Mi è sembrato doveroso renderlo pubblico - spiega il primo cittadino, che poi aggiunge - Tutte le persone con cui sono stato in contatto in maniera continuativa e ravvicinata, in base alla valutazione dell’ufficio di salute pubblica, sono già entrate nel programma di isolamento con monitoraggio per un periodo di due settimane, compresi alcuni dipendenti comunali, dirigenti e componenti della giunta. A tutti loro va il mio più grande in bocca al lupo".

Zironi rassicura i maranellesi: "Ad ogni modo la macchina comunale non si ferma: resta l’appello a non recarsi direttamente negli uffici comunali e a contattarci per e-mail o per telefono. Siamo stati previdenti: abbiamo seguito scrupolosamente le indicazioni del Governo e abbiamo attivato lo smart-working per non lasciare nulla al caso e continuare a lavorare da casa al meglio delle nostre possibilità. Potete contare su di noi così come avete fatto finora".

"E non molliamo proprio adesso, perché è questo il momento decisivo. Teniamo duro tutti assieme e dimostriamo ancora una volta che siamo capaci di vincere qualunque sfida. Siamo una comunità, sappiamo cosa significa. Ne usciremo con le spalle più larghe e un’energia mai vista prima", chiosa il sindaco.