"Natale insieme", 200 anziani soli a tavola il 25 dicembre al centro commerciale La Rotonda

Una bellissima tavola di Natale imbandita da ormai 21 anni quella del Centro Commerciale La Rotonda, che in occasione di queste festività vuole regalare una giornata di calore e gioia a chi purtroppo non potrà ritrovarsi con i propri cari. È “Natale insieme”, il tradizionale pranzo natalizio che si svolge all’interno de La Rotonda grazie al sostegno economico degli operatori del centro commerciale e di Conad Ipermercato, alla disponibilità di tante associazioni di volontariato, alla collaborazione di soggetti pubblici, privati e al patrocinio del Comune di Modena. Il 25 dicembre la città si riunisce a tavola per questa importante occasione di condivisione che vedrà anche quest’anno la partecipazione di oltre 200 persone, in un’atmosfera di festa e dai sapori tipici della cucina emiliana.

Come ogni anno, le associazioni di volontariato cittadine che rendono possibile questo evento sono Anteas, Arci, Auser, AVPA Croce Blu, Caritas Diocesana, Comitati Anziani, ANCeSCAO, (Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti), Sindacati pensionati (FNP, SPI, UILP), CUPLA e UISP, tutti volontari impegnati nell’organizzazione dell’evento che si occuperanno del servizio, del trasporto e dell’accoglienza per gli anziani ospiti. Il menù sarà preparato dal ristorante TRACCE di CIR e sarà ispirato alla tradizione culinaria modenese.

“Natale Insieme” continua a coinvolgere tutta la comunità modenese: saranno presenti il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, la Presidente del consiglio comunale Francesca Maletti, l’Assessore al Welfare Giuliana Urbelli, l’Arcivescovo Don Erio Castellucci, il Presidente di Croce Blu Modena Anna Perazzelli e Dirigenti del Gruppo Nordiconad, che trascorreranno il Natale insieme a chi più ne ha bisogno.