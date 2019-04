Al Baluardo un pranzo pasquale per le persone sole insieme alla Croce Blu

“Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più!” è un momento conviviale organizzato da AVPA Croce Blu di Modena, Anteas e Auser con il patrocinio del Comune di Modena. L’iniziativa ha raccolto il sostegno di Studio’s Programmazione Spettacoli del Baluardo della Cittadella e del Ristorante SopraIlBaluardo

Buona cucina, musica e tanta allegria sono i semplici ingredienti del pranzo di Pasqua del Baluardo della Cittadella per persone sole o in difficoltà.

L’iniziativa fa eco al tradizionale appuntamento natalizio al centro commerciale La Rotonda, per confermare l’accoglienza che la comunità riserva ai soggetti più fragili. Oltre a un pasto caldo, l’obiettivo comune è quello di non lasciare nessuno solo, creando momenti di incontro e di gioia, in un ambiente caloroso e confortevole.

Al termine del pranzo, chi si vorrà unire per stare in compagnia, fare due chiacchiere o scambiare gli auguri, sarà il benvenuto.