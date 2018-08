Unimore, in arrivo 420 premi in denaro per gli studenti meritevoli

Unimore premia il merito destinando una somma di 249.000,00 euro per Premi di Laurea e Premi di Studio da assegnare a studenti che si sono distinti ed impegnati con profitto nell’anno accademico 2016-2017. Le decisione dei massimi organi accademici consentirà di erogare 120 Premi di Laurea del valore di 700,00 euro ciascuno in favore di studenti, laureatisi entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 2016/2017, i quali non siano incorsi nella condizione di doversi iscrivere come ripetenti o fuori corso e non abbiano mai interrotto o sospeso la propria carriera di studi.

I premi saranno messi a disposizione, proporzionalmente in base al numero di iscritti, dei vari Dipartimenti. Qualora, per mancanza di studenti idonei, rimanessero dei premi da assegnare, questi saranno attribuiti secondo una graduatoria unica di Ateneo, contenente gli studenti idonei e non assegnatari.

Inoltre saranno finanziati 300 Premi di Studio dell’importo unitario di 550,00 euro ciascuno che saranno assegnati a studenti meritevoli che abbiano superato, dal primo anno di iscrizione ed entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 2016/2017, tutti gli esami del piano di studi comune e di quello personale regolarmente approvato, previsti nel corso di studio al quale lo studente risulta iscritto e, inoltre abbiano riportato una media semplice non inferiore a 27,72/30.

Anche in questo caso i Premi saranno distribuiti, proporzionalmente in base alla popolazione studentesca, tra i Dipartimenti dell’Ateno. Qualora, in fase di assegnazione dei premi, per mancanza di studenti idonei, rimanessero dei premi da assegnare, questi saranno attribuiti agli studenti di altri corsi di studio del medesimo Dipartimento o, in subordine, a studenti di altri Dipartimenti secondo l’ordine di una graduatoria unica di Ateneo.

“L’erogazione di questi Premi – sostiene il Magnifico Rettore Unimore prof. Angelo O. Andrisano – conferma non solo la nostra costante attenzione verso lo studente, che seguiamo durante tutto il proprio percorso di studi attraverso le attività di tutorato ed i servizi che forniamo, ma anche il nostro impegno a perseguire il merito. Avere molti iscritti è importante per l’Ateneo, ma lo è di più avere studenti preparati, competenti, attivi e protagonisti tanto nel percorso formativo che nella vita. E’ questa l’Università che vogliamo per i nostri studenti: un luogo che ad un tempo forma eccellenti professionisti ed educa ad affrontare con fiducia ciò che li attende nel lavoro e nella vita quotidiana dopo la laurea”.

Le domande, in entrambi entrambe le tipologie di premi, devono essere presentate esclusivamente on line, accedendo alla propria pagina personale www.esse3.unimore.it, entro e non oltre le ore 15.30 di mercoledì 31 ottobre 2018. Gli studenti interessati possono prendere visione del bando e scaricare il modulo della domanda direttamente dal sito internet http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-PremiStudio.html.