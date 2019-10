“Con merito”, Banco BPM premia 70 neodiplomati con una borsa di studio

Si è tenuta questa mattina al Teatro Storchi di Modena la quinta edizione di “Con Merito”, un’iniziativa promossa da Banco BPM in occasione della ‘Giornata mondiale del risparmio’. Oltre alla la consegna di 70 borse di studio ad altrettanti ragazzi neodiplomati, il teatro cittadino ha ospitato gli interventi di alcune protagoniste dell’imprenditoria femminile del territorio e un approfondimento sul mondo “phygital”, un mondo in cui il fisico ed il digitale non sono più due entità separate. Presenti oltre 700 studenti delle classi IV e V superiori di 15 istituti scolastici della provincia di Modena.

A condurre l’evento Jole Saggese, capo redattore e conduttrice presso il canale televisivo Class CNBC, che ha portato sul palco anche la sua esperienza ultra ventennale di giornalista specializzata nei temi di attualità, economia e finanza.

I lavori si sono aperti con l’intervento di Gennaro Tufano, responsabile Piattaforme e Servizi digitali di Banco BPM, che ha offerto un approfondimento sul mondo “phigital” raccontando come l’enorme mole di dati a disposizioni e l’Intelligenza artificiale creino cambiamenti così pervasivi da imporre inevitabilmente ai business tradizionali, come quelli bancari, profonde riflessioni e la ricerca costante di nuove abilità.

E’ stata poi la volta della tavola rotonda con le protagoniste della mattinata: con la moderazione di Jole Saggese, si sono confrontate sul palco tre importanti imprenditrici del territorio, Giulia Catti, CEO di Ceramiche Mariner Spa (Roteglia di Castellarano), azienda che si colloca tra le prime aziende del settore ceramico del distretto, una vera fabbrica 4.0 grazie a tecnologie più innovative sia in termini di efficienza produttiva che di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico; Livia Cevolini, Amministratore delegato di Energica Motor Company Spa (Modena), primo costruttore di moto elettriche supersportive Made in Italy, un ambizioso progetto che nasce dall’esperienza del Gruppo CRP e si avvale di figure altamente qualificate, alcune tra le menti più brillanti della Formula 1; Marianna Palella, Amministratore delegato di Citrus Srl (Cesena), un progetto di valorizzazione dell’ortofrutta, che è il risultato di una filiera sostenibile con garanzia di equa remunerazione per i produttori e di un’attiva presenza a sostegno di iniziative di responsabilità sociale.

Tre imprese “rosa”, tutte sostenute da Banco BPM, e tre giovani donne di successo che hanno raccontato esperienze che, seppur diverse, parlano di determinazione, coraggio e impegno costante, messaggi che hanno suscitato l’interesse unanime della platea.

Nella parte conclusiva della mattinata hanno avuto luogo le premiazioni introdotte da Stefano Bolis, responsabile Direzione Territoriale Emilia-Adriatica di Banco BPM. Le targhe personalizzate sono state consegnate a 70 studenti neodiplomati da parte Banco BPM che ha promosso e finanziato l’iniziativa con la volontà di coinvolgere le scuole del territorio. I ragazzi, scelti dai singoli istituti scolastici, si sono distinti sia per il rendimento durante l’anno scolastico sia per il voto conseguito alla maturità e hanno ricevuto una borsa di studio pari a 500 euro.

«Dal 2015, anno della prima edizione di Con Merito, abbiamo incontrato 4000 studenti e assegnato ben 350 borse di studio - ha commentato Stefano Bolis, responsabile Direzione Territoriale Emilia-Adriatica di Banco BPM -. Questo impegno nei confronti dei giovani più meritevoli e della scuola è il modo con cui ogni anno aderiamo alla Giornata mondiale del risparmio, portando all’attenzione dei ragazzi i temi della consapevolezza finanziaria, del merito e, quest’anno, il tema dell’imprenditoria femminile, una risorsa fondamentale per il sistema produttivo italiano e anche per la Banca».

Con Merito si inserisce nell’ambito del più ampio progetto legato alla consapevolezza finanziaria promosso da Banco BPM anche attraverso la figura dei brand ambassador, personale della banca appositamente formato per supportare le attività rivolte alla comunità locale e