Premio di studio Francesco Reggiani: svelati i vincitori

Sono stati premiati il 25 giugno scorso, in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione, i 6 vincitori dei Premi di Studio Francesco Reggiani 2020. Anche quest’anno non è stato facile per la Commissione scegliere fra 13 concorrenti che, oltre a rispondere pienamente ai severi requisiti richiesti, erano tutti di alto profilo qualitativo e con un punteggio di laurea molto elevato.

La scelta per i due premi da assegnare a laureati triennali di primo livello è caduta su: Ilenia Pellicciari, laureatasi in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (110/110 e lode) e Giada Giorgi, laureatasi in Terapia Occupazionale (110/110). Per i quattro premi destinati a laureati magistrali di secondo livello, tra i quali anche un laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, la commissione si è espressa favorevolmente per: Giulia Iattoni, laureatasi in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (110/110 e lode); Carlo Cavalieri, laureatosi in Scienze Statistiche (110/110 e lode); Davide Baraldi, laureatosi in Ingegneria Energetica e Nucleare (110/110 e lode) e Niccolò Braidi, laureatosi ni Scienze Chimiche (110/110 e lode). L’importo complessivo dei premi consegnati è stato di € 5.000.

Alla premiazione, che si è svolta presso la sede di Abitcoop nel rispetto di tutte le misure anti-covid previste, sono intervenuti l’Assessore alla Città Universitaria del Comune di Modena Andrea Bortolamasi e il Prorettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia Professor Gianluca Marchi.

Dal 2012, anno di istituzione del Premio di studio, ad oggi Abitcoop ha premiato 57 giovani neolaureati, per una cifra complessiva di € 45.000.