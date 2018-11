Smart City, Modena riceve il Premio nazionale “Ecohitech” ad Illuminotronica

Grazi ai progetti green e smart realizzati e in progettazione - dal MASA al Data Center, al Festival Smart Life con oltre 300 iniziative sul territorio - la Modena ha conquistato il titolo di “Smart City” anche a Illuminotronica, la mostra mercato dedicata alla digital transformation in programma fino al 1° dicembre nel padiglione 19 del quartiere fieristico di Bologna.

Il Comune di Modena, nella persona dell’assessore Carla Ludovica Ferrari, ha ritirato ieri il Premio Ecohitech, tra i riconoscimenti più importanti assegnati ad aziende ed enti pubblici che hanno raggiunto risultati in termini di eco-compatibilità e risparmio energetico attraverso l’uso di tecnologie innovative. Gli altri comuni “green e smart” premiati saranno Fiorano Modenese e Stresa (Verbania).

L'assessore modenese ha commentato: "Ringrazio Illuminotronica per questo premio che ci offre uno stimolo ed un’opportunità in più per raccontare lo sviluppo dei progetti digitali sul nostro territorio. L’intento è quello di proseguire verso la direzione dell’innovazione e della sostenibilità. Lavorando insieme alla comunità ed al territorio, confrontandoci con l’università, le imprese e tutti i cittadini che sono attori del cambiamento insieme al Comune di Modena".

In qualità di padrone di casa ha portato i saluti Antonio Bruzzone direttore di BolognaFiere. La cerimonia di consegna degli Award, con il patrocinio dei Ministeri Ambiente, Sviluppo Economico, si è svolta al termine del convegno “Smart City: casi di eccellenza in ambito urbano”. Sul processo di trasformazione digitale in atto sul territorio modenese ha relazionato proprio Ludovica Carla Ferrari, Assessore alla Smart City e Sistemi informatici del Comune di Modena. Al convegno hanno preso parte anche l’Università di Modena e Reggio Emilia rappresentata dal prof. Marko Bertogna, che ha citato uno dei casi di eccellenza del territorio, il MASA – Modena Automotive Smart Area e Cristian Maiolo di AD Consulting raccontando del progetto integrati per lo sviluppo intelligente del territorio, come l’impianto di video sorveglianza intelligente al Comune di Fiorano Modenese.