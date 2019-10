Da Legambiente un premio per la pedonalizzazione di Piazza Roma

“Aver restituito alla collettività, attraverso un percorso partecipato, l’area storica di piazza Roma che era diventata un garage a cielo aperto”. È questa la motivazione con cui Legambiente ha premiato la città di Modena nell’ambito della presentazione del rapporto “Ecosistema urbano” sulle performance ambientali delle città, avvenuta oggi, lunedì 28 ottobre, a Palazzo Soardi a Mantova.

Il premio è stato ricevuto dall’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi al termine dell’incontro promosso da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 ore, al quale hanno partecipato sindaci e amministratori delle città capoluogo. Nella motivazione, che ripercorre l’iter che ha portato alla pedonalizzazione di piazza Roma dalla richiesta delle associazioni di liberare la piazza dalle auto all’avvio del percorso partecipato fino alla cancellazione del parcheggio nel 2015, si sottolinea che “a quattro anni dall’inaugurazione nessuno, nemmeno chi si era battuto per difendere i posti auto, tornerebbe indietro”.

“Il riconoscimento – ha commentato l’assessora – è uno stimolo per fare meglio e a confrontarci sui risultati con gli altri amministratori. Piazza Roma è un esempio di effetti positivi per la riqualificazione urbana ma anche per le modalità di ascolto e partecipazione dei cittadini che abbiamo attuato e continueremo ad attuare. La pedonalizzazione della piazza – prosegue l’assessora – come quella, per ora sperimentale, di Sant’Agostino, si inseriscono, infatti, in una strategia più ampia di miglioramento della città e di sviluppo di una mobilità sostenibile che, come indicato dal Pums, prevede oltre alle pedonalizzazioni in centro, l’estensione delle aree 30 e della Ztl, la riqualificazione e l’aumento delle piste ciclabili”.