Un premio di laurea in ricordo del giovane giornalista Andrea Gilioli

L’ Associazione “Amici per sempre di Andrea Gilioli” e Unimore bandiscono la prima edizione del Premio di Laurea “Andrea Gilioli” stanziando due borse di studio da 750 euro l’una per gli studenti più meritevoli del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Il Premio “Andrea Gilioli” nasce dall’affetto degli amici e dei parenti che vogliono ricordare la passione di Andrea profusa nello studio, nel giornalismo e nella vita. Andrea Gilioli, scomparso all’età di 26 anni, ha percorso in pochi anni una brillante carriera da studente, coronata con la lode alla discussione della tesi, un’appassionata pratica forense ed una intensa attività lavorativa giornalistica presso la redazione della Gazzetta di Modena ed altre redazioni locali.

“La scomparsa del dott. Gilioli - afferma il Direttore Giurisprudenza prof. Vincenzo Pacillo - ha colpito profondamente la nostra comunità accademica. Sono perciò particolarmente lieto che il suo ricordo permanga forte e vivo, anche grazie ad un premio di studio che valorizza l'eccellenza e consente agli studenti più giovani di avvicinarsi alla sua figura, alla sua storia, al suo profilo di giovane serio e preparato”.

Il bando si rivolge a coloro che si siano laureati nelle materie del diritto pubblico, ovvero diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell’informazione e delle comunicazioni, teoria dell’interpretazione costituzionale, diritto regionale, diritto degli enti locali, diritto urbanistico e dell’ambiente nell’Anno Accademico 2017/2018 ovvero tra il luglio 2018 ed il marzo 2019 ed abbiano riportato la valutazione finale minima di 100/110.

La domanda di partecipazione al Premio di Laurea va redatta inviata con posta elettronica certificata (PEC) a servizi.studenti@pec.unimore.it; presentata alla Direzione Servizi Studenti – Ufficio Benefici, in via Università, 4 – Modena, su appuntamento da concordare scrivendo alla mail servizi.studenti@unimore.it; spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure posta celere con avviso di ricevimento, indirizzata al Magnifico Rettore – via Università, 4 – cap 41121 Modena. La scadenza per presentare la domanda è fissata per giovedì 4 aprile 2019 alle ore 13.00. Il punteggio per la formazione della graduatoria, che sarà elaborata da una commissione scientifica, sarà assegnato in base alla media degli esami, voto di laurea e pregio della tesi. Per partecipare al premio ed avere maggiori informazioni consultare il bando sito www.unimore.it, alla sezione “Bandi e gare”.

Andrea Gilioli era nato a Sassuolo il 7 luglio 1992 ed ha vissuto tutta la vita a Corlo, piccola frazione del Comune di Formigine. Dopo la maturità, conseguita al Liceo Scientifico Alessandro Tassoni di Modena, si era iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’UNIMORE, divenendo presto uno dei suoi migliori studenti. Nel marzo 2017 si era laureato con lode discutendo una tesi in Diritto Amministrativo dal titolo Le società strumentali degli enti locali – Il caso di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. Terminati gli studi, aveva intrapreso la pratica forense, sempre nel settore amministrativo. Giornalista pubblicista fin dal 2014, si era anche dedicato, durante tutto il ciclo di studi, alla redazione di articoli suLa Gazzetta di Modena e suSassuolo Oggi, divenendo contitolare della Breezy Production.Purtroppo, la sera del 30 gennaio 2018 un malore tuttora sconosciuto, mentre lavorava, l’ha portato via improvvisamente. Dallo sconcerto per la sua perdita, il successivo 25 maggio è nata l’Associazione di Promozione Sociale Amici per Sempre di Andrea Gilioli. Essa raduna i genitori, i parenti, gli amici e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, affinché dal dolore possa nascere il bene. Per questo, il motto della società – e prima di Andrea vivo – è per aspera ad astra.