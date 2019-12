Giallo Modena è il 'Miglior ristorante dell'anno 2019' secondo l'Accademia della Cucina Italiana

E' Giallo Modena, il locale che dal 2012 stupisce i palati dei visitatori della Casa Museo Enzo Ferrari, il vincitore del premio 'Miglior ristorante dell'anno 2019' della nostra provincia. A incoronarlo, lunedì sera a Villa Forni, la delegazione modenese dell'Accademia della Cucina Italiana.

"Per noi è motivo di grande orgoglio aver ricevuto questo riconoscimento - dicono Donatella Galvani e William Lenzotti, titolari di Giallo Modena - Si tratta di un premio che ci ripaga di tutti gli sforzi che stiamo facendo per offrire una cucina onesta, cioè con prodotti di prima qualità". Al ristorante Giallo Modena, che si trova all'interno del Mef in via Paolo Ferrari, si può gustare una cucina tradizionale ma rivisitata: "I nostri piatti rispettano la modenesità, soprattutto nelle materie prime, alle quali affianchiamo una ricerca costante per portare in tavola pietanze sempre originali", aggiungono i titolari. "Ringraziamo la Ferrari che ci ha permesso - concludono - di essere il catering ufficiale del museo".

Donatella Galvani e William Lenzotti sono stati premiati dal delegato modenese dell'Accademia della Cucina Italiana, Mario Baraldi, alla presenza, tra gli altri, del dottor Dino Villani.

Oltre a 'Giallo Modena' Galvani e Lenzotti gestiscono da anni 'Il salone dei cocchieri', noto ristorante di Sassuolo proprio di fronte al palazzo ducale.