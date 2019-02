Premio Powering the Future ad un ricercatore UniMoRe

L’ing. Giovanni Migliazza, dottore di ricerca in Ingegneria dell’Innovazione Industriale alDipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria – Dismi di Unimore, è il vincitore del concorso internazionale “Powering the Future”, promosso da Infineon, azienda leader nei semiconduttori.

Il premio, consistente in una stampante 3D del valore di 3.500 Euro, si realizza all’interno della piattaforma Hackster.io la più grande comunità virtuale che mette in rete sviluppatori di hardware (oltre 800.000) e partner tecnologici per facilitare la creazione di soluzioni tecnologiche.

Il progetto sviluppato e realizzato dall’ing. Giovanni Migliazza, che ha vinto il primo premio come “Best Industrial Application”, riguarda un interruttore bipolare a stato solido intelligente per sorgenti di tensione a corrente alternata. Lo studio consiste nella progettazione di un relè a stato solido bipolare intelligente (SSR), in grado di commutare carichi diversi di tensione senza introdurre sovracorrenti durante la fase di accensione ed evitare picchi di tensione durante la fase di spegnimento.

“Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara il prof. Cesare Fantuzzi, Direttore del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria – di questo premio ad un nostro dottorando di ricerca. E’ motivo di orgoglio per tutti noi il riconoscimento attribuito al giovane ricercatore. Nel congratularmi con lui, con il suo tutor scientifico, il prof. Emilio Lorenzani, e con tutto il gruppo di ricerca che opera all’interno del Dismi, colgo l’occasione per ricordare i numerosi ricercatori del Dipartimento, sono circa 80 tra dottorandi e assegnisti di ricerca, impegnati in ricerche e collaborazioni industriali di valore e di interesse per l’industria del territorio e non solo”.