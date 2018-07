Bonus economici del "pacchetto famiglie", si prenota anche online

Da lunedì 23 luglio sarà più semplice prenotare un appuntamento con il Centro per le famiglie del Comune di Modena per presentare le domande per l’assegno al nucleo familiare con almeno tre minori oppure per l’assegno di maternità concesso dal Comune o anche per il gas o l’energia elettrica, così come per il bonus idrico nazionale. Per la prenotazione, infatti, non sarà più necessaria la telefonata, che comunque si potrà continua a fare, ma sarà disponibile anche un sistema on line con il quale, per ciascuna delle quattro tipologie di contributo, si potrà fissare il giorno dell’appuntamento con l’operatore che potrà raccogliere la domanda.

Il servizio è disponibili sul sito: www.comune.modena.it/genitori-a-modena. Per informazioni: Ufficio pacchetto famiglie, tel. 059 2033338;

e-mail: centro.famiglie@comune.modena.it.

L’assegno a favore di nuclei familiari con almeno tre figli minori può arrivare, nella misura intera, fino a circa 143 euro al mese per 13 mensilità. L’Isee familiare deve essere inferiore a 8,650 euro.

L’assegno di maternità concesso dal Comune nel 2018 per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento, può arrivare nella misura intera a quasi 343 euro al mese per cinque mensilità (complessivi 1713 euro) per famiglie con Isee fino a circa 17 mila euro.

Gli sconti sulle fatture per gas o energia elettrica possono essere richiesti da tutti i cittadini che utilizzano solo gas metano ed energia elettrica nell'abitazione di residenza, in presenza di un valore Isee non superiore a 8.107,5 euro, o non superiore a 20 mila euro per le famiglie numerose (4 o più figli a carico). Con gli stessi criteri si può ottenere anche il bonus idrico nazionale che copre il consumo di 50 litri quotidiani.