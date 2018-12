Circonvallazione di San Cesario, c'è il progetto esecutivo

È stato consegnato giovedì scorso alla Provincia di Modena il progetto esecutivo della Circonvallazione di San Cesario, la variante alla SP 14 che permetterà di liberare il centro del paese dal transito dei mezzi pesanti e rendere più fluido il traffico di passaggio. Il progetto, redatto dai progettisti incaricati da Autostrade per l’Italia, rientra nelle opere compensative della quarta corsia autostradale. Oltre alla variante stradale, che prevede la realizzazione di tre rotatorie e un cavalcavia che passerà sopra il tratto autostradale, è prevista la realizzazione delle dune alberate a fianco dell’autostrada.

Entrambe le opere sono finanziate per un importo di circa 25 milioni di euro investiti da Autostrade per l’Italia come opera compensativa. Soddisfatta l’assessore all’Urbanistica Sofia Biondi: “Con la consegna dei progetti si prosegue così un percorso che ha visto raggiungere obiettivi importanti nel 2018, tra i quali la conclusione delle procedure espropriative a favore di tutti i privati interessati dal tracciato dell’opera”.

A seguito della verifica, il progetto sarà inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che avrà 60 giorni di tempo per l’approvazione, alla quale seguirà l’espletamento della gara d’appalto nella seconda metà del 2019.