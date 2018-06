A Modena il primo matrimonio in car sharing. La sposa arriva al sagrato con auto ecosostenibile

E' nata quasi per scherzo quella che è diventata una scelta da primato in Italia, ovvero una sposa che arriva al matrimonio in car sharing. I due sposini che domenica hanno varcato la porta della chiesa di San Francesco sono Lisa Tedeschini e Simone Bonfante, residenti del centro storico di Modena. Data la breve distanza tra la casa della sposa e la chiesa, Lisa aveva pensato di raggiungerla a piedi, ma non si poteva perché rischiava di rovinarsi l'abito, senza parlare dell'attraversata con i tacchi, ha così deciso di presentarsi davanti al sagrato in car sharing.