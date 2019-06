Vodafone bloccata, problemi in tutta Italia alla rete fissa e al traffico dati

Blocco improvviso della rete fissa e la rete dati del gestore Vodafone. Poco dopo le ore 15.30, la linea ha iniziato a disconnettersi e anche la rete mobile dà qualche problema, procedendo con lentezza. Il problema riguarda diverse parti d'Italia, comprese alcune zone della provincia di Modena

Sui canali ufficiali del gestore, al momento, non ci sono notizie in merito al down che, da quanto raccontano i vari appelli lanciati sui social, avrebbe colpito anche gli altri Paesi d'Europa in cui è presente Vodafone.

Il down ha colpito anche il numero di servizio 190: chiamando per provare a parlare con un operatore, si riesce a prendere la linea, ma immediatamente la telefonata cade.

Al momento, non è chiaro cosa abbia causato un guasto di tali dimensioni.