Sistema in blocco, difficoltà nella prenotazione di visite ed esami

Un blocco del sistema di Cup 2000 ha interessato, nelle prime ore della mattina di sabato 28 luglio, l'intero sistema di prenotazione e i Centri prelievo dell'Azienda Usl di Modena. Il problema informatico, prontamente risolto grazie all'intervento dei tecnici, ha causato alcuni disagi, anche se il personale dei Punti unici di accesso e dei Centri prelievo ad accesso diretto ha gestito le urgenze e operato per ridurre per quanto possibile i disagi. Lo comunica la direzione dell'Asul di Modena scusandosi per il disservizio, seppur imprevedibile e indipendente dalle responsabilita' dell'Azienda sanitaria.