Modena Pride, al mattino la processione riparatoria del comitato cattolico

Come anticipato nei mesi scorsi, già all'indomani dell'annuncio del gay pride fissato a Modena per il 1 giugno, il Comitato “San Geminiano Vescovo”, rende noti i dettagli della pubblica Processione di riparazione che si terrà la mattina dello stesso sabato 1 giugno (mentre il Pride si svolgerà nel pomeriggio). La partenza è prevista alle ore 10 da largo Porta Bologna e il corteo si dipanerà lungo via Emilia Centro per poi terminare davanti al Duomo con un momento di preghiera.

Il Comitato spiega: "La nostra Processione, come già spiegato in altre circostanze, è il mezzo tramandato dalla Chiesa per fare penitenza e chiedere perdono per i peccati del mondo che, oggi come allora, ripete il suo “non serviam”. Nulla di nostro dunque, ma semplicemente ciò che la Tradizione bimillenaria della Chiesa ha sempre raccomandato: noi, in quanto fedeli, restiamo vicini e uniti alla nostra Madre nella difesa dei Diritti (questi sì, gli unici Veri) di Dio".

La Processione è un atto "liturgico e Sacro", motivo per cui non dovranno essere presenti cartelloni, bandiere, slogan ed etichette di nessun tipo che richiamino a qualcosa di diverso dal senso religioso. Una precisazione doverosa visto il rischio di contaminazione da parte delle forze politiche impegnate nella campagna elettorale per il probabile ballottaggio della settimana successiva.