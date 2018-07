Confermato prof. De Santis alla guida del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

ìSi riconferma alla guida del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell'Adulto di Unimore il prof. Giorgio De Santis la cui rielezione è avvenuta in maniera pressoché plebiscitaria avendo raccolto 57 voti su 59 votanti. Alla riconferma del prof. Giorgio De Santis ha concorso anche un elettorato nuovo, composto dal personale docente e ricercatore proveniente dal Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica che dal mese di maggio è entrato a far parte del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto. Nel complesso gli aventi diritto al voto erano pertanto 86, ovvero tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento (tutti gli ordinari, tutti gli associati e ricercatori ed i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti). In base al risultato il prof. Giorgio De Santis continuerà dunque a guidare il Dipartimento per un altro triennio 2018-2021, fino al 31 ottobre 2021.

“E’ per me un immenso piacere e un grande privilegio - afferma il prof. Giorgio De Santis di Unimore - la riconferma alla direzione di un gruppo di docenti, tecnici e personale amministrativo che è risultato essere premiato all'inizio dell'anno come dipartimento di eccellenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia ed ai primissimi posti tra i dipartimenti universitari italiani. Il mio programma pertanto nel prossimo triennio sarà la prosecuzione ed il completamento delle linee di ricerca che hanno portato a questo riconoscimento. Queste le tre linee che caratterizzeranno il mandato e che si rivolgono alla medicina genomica e molecolare, alle terapie cellulari geniche e ingegnerie dei tessuti ed alla chirurgia rigenerativa, microchirurgica e robotica. Intendo pertanto ultimare il reclutamento del personale necessario, finalizzare l'acquisto delle strumentazioni utili alla realizzazione del progetto e raggiungere i risultati scientifici attesi correlati a una produttività scientifica possibilmente di altissimo impatto”.

Giorgio De Santis

Professore Ordinario di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia dove dirige presso il Policlinico di Modena anche l'omonima struttura complessa ed è direttore della scuola di specializzazione autonoma di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. E’ Direttore da un triennio del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche Materno Infantile e dell'adulto ed è stato Presidente della Società Italiana di Microchirurgia dal 2010 al 2011 e della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dal 2015 al 2017. E’ Presidente del prossimo Congresso Mondiale di Microchirurgia Ricostruttiva che si terrà a Bologna nel Giugno 2019; è membro della Società Italiana, Europea e Mondiale di Chirurgia Plastica e di Microchirurgia. Autore di 187 lavori nazionali ed internazionali impattati e 9 capitoli su libri scientifici internazionali riguardanti la disciplina. Ha lavorato presso l'Università di Melbourne (Centro di Microchirurgia sperimentale) in qualità di ricercatore dal 1986 al 1988. La sua attività didattica è rivolta essenzialmente agli studenti di medicina e agli specializzandi, la sua attività assistenziale prevalentemente alle ricostruzioni microchirurgiche post oncologiche, la sua attività di ricerca alla microchirurgia del sistema linfatico.