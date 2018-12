Profilo Donna e “World Class Excellence" al Museo Pagani Automobili

Si è tenuto nei giorni scorsi l'incontro esclusivo organizzato da Profilo Donna Magazine al Museo Horacio Pagani. Un evento unico che ha coinciso con il primo anno di vita del Museo Horacio Pagani, inaugurato il 16 dicembre 2017 di fianco al nuovo comparto produttivo dell'azienda di San Cesario, dove nascono le Zonda e le Huayra e che ha registrato proprio l'anno scorso, un incremento del fatturato di quasi il 30%.

Il programma della serata ha previsto la visita al Museo Horacio Pagani e all'azienda Pagani Automobili. In questo contesto gli ospiti hanno potuto ripercorrere il mito della giovane Casa italiana e del suo fondatore. La struttura composta da area di produzione delle hypercar e museo aperto al pubblico è stata concepita e realizzata da Horacio Pagani e dai figli Leonardo e Christopher. All'interno del Museo Horacio Pagani ci sono molti esemplari della Zonda a partire dal 1998, comprese le iconiche Zonda Cinque, ma anche la Zonda R e alcune Pagani Huayra che messe assieme rappresentano una collezione unica al mondo.

Al termine della visita, Cristina Bicciocchi Direttore responsabile della rivista e Presidente del Premio Internazionale Profilo Donna, ha intervistato Horacio Pagani, insignito, lo scorso giugno 2018, della Laurea Honoris Causa in Ingegneria dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e la moglie Cristina Elizabeth Perez, AD e Presidente di Pagani Automobili nonché Presidente di Pagani Eventi e dal 2017, Supervisor del Museo Horacio Pagani già Premio Internazionale Profilo Donna che si è svolto a Sassuolo lo scorso luglio 2018 presso Florim Gallery. Horacio Pagani ha sottolineato: "Soddisfatti dei risultati ottenuti, la nostra azienda guarda al futuro nel pieno rispetto della tradizione: l'anno prossimo festeggeremo infatti i 20 anni dalla creazione della nostra vettura più iconica, la Zonda, un traguardo che cercheremo di celebrare anche sul territorio di Modena che da sempre sforna auto leggendarie. E di cui siamo davvero orgogliosi di fare parte." mentre Cristina Elizabeth Perez che ha raccontato l'inizio della loro storia e del brand Pagani conferma che: "Il Museo Horacio Pagani ha riscosso fin da subito un grande interesse da parte del pubblico. Abbiamo già avuto più di 18.000 visitatori in un anno; è davvero un grande risultato per tutto il lavoro svolto"

A seguire la Cena di Gala con la partecipazione di tante Autorità tra cui il vice sindaco di Sassuolo Maria Savigni, l'Assessora per le Pari Opportunità del Comune di Modena Irene Guadagnini, il Generale Stefano Mannino Comandante dell'Accademia Militare di Modena con la consorte signora Ornella, il Console Generale della Repubblica di Croazia Iva Pavic con il prof. Sevo dell'Accademia di Zagabria, il Console Onorario d'Austria Maria Elena Longobardi con il marito Avv. Bucci di Bologna, solo per citarne alcuni. L'intrattenimento musicale al pianoforte è stato a cura di Alessandra Fogliani.

L’evento è stato organizzato da Profilo Donna, percorso esclusivo di promozione delle pari opportunità e di valorizzazione dei talenti delle donne, nato dall’esperienza di Cristina Bicciocchi che, nel 1990, elabora un progetto culturale dedicato alle donne e al mondo femminile che si sostanza nel Premio Internazionale Profilo Donna che ha premiato oltre 300 figure femminili che si sono distinte per impegno e professionalità in vari ambiti lavorativi e professionali a livello nazionale e internazionale. Nell'occasione, la Presidente ha condiviso i successi e le iniziative di alcune premiate presenti alla serata di gala in particolare Vania Franceschelli Presidente dell'Ordine del Nocino, la stilista Anna Marchetti, l'imprenditrice Nazzarena Bisini Gambetti, la giornalista Ivana D'Imporzano, Anna Poletti Zanella Presidente Associazione culturale J.Boudard e Nastro Azzurro di Parma, Rosalba Caffo Dallari Presidente Nazionale Ugai, Mirella Guicciardi Presidente CPO del CUP, Gabriella Gibertini delle Terme della Salvarola presidente Asshotel Modena, l'architetto Laura Villani e il Console Generale di Croazia Iva Pavic e ha annunciato i preparativi del trentennale che si svolgerà a luglio 2019 a Palazzo Ducale di Modena, prestigiosa sede dell'Accademia Militare di Modena. A coronamento dell'"Anno Europeo dedicato al patrimonio culturale", Cristina Bicciocchi ha consegnato il service dedicato ai Laboratori didattici e percorsi educativi che Gallerie Estensi promuovono durante l'anno, grazie all'impegno profuso dalla Direttrice Martina Bagnoli. Erano presenti all'evento anche Eugenia Bergamaschi Presidente regionale Confagricoltura, la Presidente dell'Ordine dei Chimici Loretta Barbieri, il Presidente degli antiquari Pietro Cantore, il Cav. di Gran Croce Ilario Pagani e la consorte Donatella e altri volti noti del territorio che hanno apprezzato le finalità della serata.

Il focus che Profilo Donna ha promosso nel Museo Pagani di San Cesario si inserisce proprio nel percorso di valorizzazione del ruolo della donna nella società e dei brand più conosciuti in tutto il mondo che rendono il nostro territorio una meta e una realtà unica per le tante eccellenze che rappresenta:non solo auto di lusso, ma anche food, ceramica, bio medicale, belcanto, musei. Lo stesso tema è stato al centro del convegno svoltosi in occasione della XXIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna che ha visto sul palco proprio Cristina Elizabeth Perez, perno fondamentale in famiglia e in azienda e che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del brand delle auto di super lusso, oggi conosciuto il tutto il mondo.