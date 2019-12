Associazioni culturali: attivo il bando per ottenere contributi per le iniziative 2020

È online l'avviso pubblico rivolto alle associazioni culturali modenesi così che queste possano già fare domanda per ottenere contributi per rassegne o singole iniziative da realizzare nel 2020.

Il bando si rivolge a quelle associazioni, costituite da almeno un anno, che operano negli ambiti di teatro, musica, cinema, in particolare documentario e d’essai, danza, arti figurative e visive, promozione della lettura e della letteratura

Anche per il 2020 il Comune di Modena conferma quindi il bando pubblico come strumento di trasparenza per raccogliere e selezionare le migliori proposte di attività, rassegne e iniziative di associazioni culturali, a cui concedere un contributo.

Tra le novità introdotte, una riguarda l’apertura del bando per tutto l’anno 2020 per le richieste di contributi per iniziative singole che si svolgono in una giornata le cui domande vanno presentate almeno 40 giorni prima della data di svolgimento. Per rassegne e cicli che si sviluppano su più appuntamenti nell'anno si deve invece presentare domanda entro le ore 13 del 30 aprile 2020.

Per informazioni e modulistica consultare il Sito del Comune Sezione Cultura.

L’obiettivo è, tra l’altro, sostenere i soggetti culturali che operano in città con continuità, valorizzare il lavoro culturale svolto in autonomia dalle associazioni favorendo la professionalizzazione, e premiare le iniziative proposte anche in luoghi periferici. Infine, ulteriore novità, i progetti presentati verranno valutati da commissioni specifiche per ogni ambito culturale.

L’avviso pubblico sarà finanziato, nei limiti in cui il bilancio comunale lo consentirà, dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2020. Il contributo massimo potrà essere di 8 mila euro per le rassegne o di 3 mila euro per le singole iniziative.

Potranno essere assegnati contributi, ma solo dopo il giudizio delle commissioni, anche per le iniziative che si svolgono nel 2020 prima della chiusura del bando.