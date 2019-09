Tecnologia per l'ecosostenibilità, in vetrina tre invezioni degli studenti modenesi

La battaglia per il clima gli studenti la combattono non solo in sciopero ma anche in classe, suon di idee. Ad esempio a Modena alcuni ragazzi dell'Istituto tecnico Fermi hanno messo a punto strumenti per un futuro piu' sostenibile, con il placet del Cnr. Nascono cosi' una app per controllare le temperature dei musei, una piattaforma per ridurre l'inquinamento in montagna e una centralina mobile per analizzare le polveri sottili. I progetti, creati dagli studenti dello scorso quinto durante l'alternanza scuola-lavoro, sono stati presentati questa mattina al Liceo scientifico Copernico di Bologna come anteprima della Notte europea dei ricercatori 2019, in programma venerdi' sera in città.

Il primo a parlare è Lorenzo, il creatore di Old Musa, un'app dedicata al controllo a distanza della temperatura dei musei. La piattaforma si regge su sensori presenti nell'edificio in grado di rilevare umidità e caldo, notificando variazioni pericolose o consumi eccessivi. Mattia, invece, si è dedicato ad una piattaforma online, con app in sviluppo, per mettere in contatto gli uomini di montagna (alpinisti, escursionisti etc) per tenere puliti boschi e vette, con un sistema 24/7 di segnalazioni e foto. Lorenzo e Alessandro sfoggiano invece una centralina portatile con gps per rilevare polveri, umidità e qualità dell'aria respirata.

I progetti degli studenti modenesi presentati al liceo di Bologna sono legati da un filo rosso: la sostenibilità ambientale e un'attenzione della ricerca in ottica green. Ma oltre al rispetto e l'attenzione verso l'ambiente c'è altro. Gli studenti modenesi infatti attraverso il percorso di lavoro si sono arricchiti di numerose competenze e 'soft skills': condivisione idee, lavoro di gruppo, documentazione e analisi. "Abbiamo studiato in autonomia gli argomenti che ci servivano, superato i problemi con nuove soluzioni e imparato a contrattare con un eventuale committente", racconta con orgoglio Alessandro prima di scappare via per la lezione all'Università.

"I ragazzi hanno svolto tutti questi lavori nel secondo semestre, con tre ore a settimana e un po' di tempo libero", spiega la coordinatrice Paola De Nuntiis dell'Istituto di scienze atmosferiche e clima, parte del Centro nazionale di ricerca. "Noi dell'Isac-Cnr li abbiamo aiutati solo fornendo supporto tecnico e mezzi". L'iniziativa, parte di Society, che organizza la Notte dei ricercatori, è finanziata con i fondi di ricerca dalla Commissione europea.

(DIRE)