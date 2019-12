Studenti modenesi a scuola di tutela ambientale, il progetto insieme agli specialisti dell'Arma

Una sinergia tra l'Arma dei Carabinieri e le scuole modenesi per fornire ai ragazzi uno sguardo nuovo su una tematica di particolare interesse e attualità: la tutela dell'ambiente. E' questo lo scopo si un progetto formativo che è ai blocchi di partenza e che a breve coinvolgerà una platea di oltre mille studenti delle classi quinte degli istituti superiori, in tutti i principali poli scolastici della provincia.

L'iniziativa è stata presentata oggi alla stampa dal comandante provinciale dei carabinieri di Modena colonnello Pucciatti Marco e dalla dirigente dell’ufficio scolastico regionale per la provincia di Modena, la dottoressa Silvia Menabue. Insieme a loro erano presenti anche il rappresentante ‏del comandoAutela Ambiente (Tenente colonnello Cristiano Spadano comandante del NOE di Bologna) e del comando tutela forestale (maggiore Laura Guerrini comandante NIPAF e CITES di Modena.

Sono infatti questi due reparti specialistici a rappresentare l'eccellenza della tutela ambientale, da un lato con in contrasto ai reati ambientali e dall'altro con il presidio costante delle aree rurali o montane e con la salvaguardia della fauna. L'esperienza maturata dagli ufficiali del Noe e dei Carabinieri FOrestali sarà dunque messa a disposizione degli studenti per fornire un'analisi critica e più consapevole della realtà.

L’appuntamento è stato colto con entusiasmo dalle scuole, che per altro collaborano già da tempo con l'Arma su altre tematiche. L'iniziativa è maturata nell’ambito del programma di educazione alla legalità, cardine del patto per Modena sicura sottoscritto tra Prefettura e Comune di Modena nel 2016, e più in generale di un programma di collaborazione tra le Istituzioni e il mondo della scuola.