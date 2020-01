Un progetto per “condividere il tempo” tra studenti: ripetizioni e crediti formativi

Condividere il tempo tra giovani, dando ripetizioni scolastiche che fanno acquisire crediti formativi e un buono spesa per la “YoungER Card”: è il progetto “Time Sharing con YoungER Card” rivolto a studenti volontari tra i 16 e i 29 anni, che aiuteranno ragazzi delle secondarie (11-19 anni) a fare i compiti nello Spazio Giovani “Mac’è!” del Comune di Carpi.

Un progetto biennale, promosso dall’assessorato comunale alle Politiche Giovanili in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato, che è co-finanziato dalla Regione e fa parte dell’iniziativa “G.E.A. Giovani Emancipati Adesso 2019-21” dell’Unione delle Terre d’Argine.

“Time sharing” ("Condividere il tempo") si rivolge a due tipi di giovani: chi ha bisogno di aiuto nei compiti per qualche materia e chi può darlo, secondo il principio della “istruzione tra pari” (peer education), cioè lo scambio di saperi non tra docente e studente ma tra coetanei.

Le ore di ripetizione saranno gratuite e rivolte agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado nel primo pomeriggio, dal martedì al venerdì e la domenica: l’organizzazione sarà curata dal “Mac’è”, mentre il Centro Servizi per il Volontariato si occuperà di reperire i volontari nelle scuole del territorio (ultimi anni delle secondarie di secondo grado) e fra gli universitari.

Questi volontari, dopo aver svolto venti ore nel corso di alcuni mesi, riceveranno un credito formativo e un buono spesa di 30 euro utilizzabile nei negozi e nelle attività convenzionate con “YoungER Card”. Le 20 ore di volontariato, oltre alle ripetizioni, possono essere svolte in attività legate al funzionamento del progetto “Time Sharing”, come promuoverlo nelle scuole e proporre a negozi di aderire alla convenzione "YoungER Card".

Per informazioni visitare il Sito del progetto. Per prenotare ripetizioni: spaziogiovani@carpidiem.it tel. 059649271 WhatsApp 3457497320

Per diventare volontari: carpi@volontariamo.it tel. 059652940 WhatsApp 3453022533