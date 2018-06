Raccolta differenziata, anche gli scout in campo insieme ad Hera

È un’attività di volontariato per diffondere e facilitare la raccolta differenziata nel Quartiere 3, dove hanno la loro sede, quella prevista dal progetto di decoro urbano promosso, con la firma di un protocollo, in collaborazione dal gruppo scout Modena 6, dal Comune di Modena e da Hera.

Il progetto, che crea la figura dell’esploratore del decoro ambientale (dal termine “scout” che in italiano significa esploratore), si propone di coinvolgere il gruppo in iniziative di divulgazione e di informazione ai cittadini sulla raccolta differenziata, nelle iniziative di pulizia del territorio e nel monitoraggio del decoro ambientale. In particolare, i ragazzi dedicheranno parte del servizio di volontariato che gli scout da sempre svolgono a favore della città e del quartiere dove vivono, all’impegno per la sostenibilità ambientale partecipando alla diffusione di buone pratiche sul tema della raccolta differenziata e del corretto riutilizzo dei rifiuti.

Le attività previste dal protocollo, che ha la durata di un anno, riguardano l’assistenza e il tutoraggio sui corretti conferimenti rivolti ai cittadini da svolgere sia nelle isole ecologiche di base sia in occasione di manifestazioni o iniziative svolte nel Comune di Modena. I giovani scout saranno coinvolti anche nelle azioni di pulizia del territorio che si svolgono periodicamente nei quartieri, collaborando attraverso la realizzazione di attività informative, accessorie e collaterali al servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti eseguito da Hera, e segnaleranno alla multiutility conferimenti non corretti e abbandoni di rifiuti.

Nel quadro della collaborazione, Hera concorrerà con un contributo economico alla realizzazione di un progetto del gruppo scout Modena 6 a beneficio della comunità.