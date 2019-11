Curiosità | Da Padova per la proposta di matrimonio in cima alla Ghirlandina

Sabato 2 Novembre, fra i turisti che hanno salito i circa 200 gradini della torre Ghirlandina c'erano anche Matteo e Veronica, giunta da Piazzola sul Brenta in provincia di Padova. La loro visita alla torre modenese si è trasformata in un ricordo indelebile, dal momento che una volta giunti in cima Matteo si è inginocchiato e ha estratto l'anello di rito per chiedere alla fidanzata di sposarlo. Veronica ha detto sì. I migliori auguri ai due futuri sposi!