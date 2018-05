Dipendenti delle ex coop di Inalca ancora senza Tfr, protesta davanti alla sede Inps

"Tfr sparito". Nuove agitazioni attorno alle cooperative nel distretto della lavorazione delle carni modenese. È partito oggi il presidio davanti alla sede dell'Inps di Modena degli ex lavoratori delle coop di manodopera Consorzio Euro 2000 e King Service, già appaltatrici di Inalca a Castelvetro.

È da tre anni esatti, dalla disdetta di Inalca del contratto di appalto con le cooperative, che i lavoratori attendono il loro trattamento di fine rapporto per ora senza risultati. I sindacati lo definiscono "un altro degli effetti del sistema degli appalti nel distretto agroalimentare modenese".

In sostanza, "le cooperative di manodopera, per ridurre i costi dell'appalto, non versano il tfr all'Inps e poi falliscono", segnala la Flai-Cfil col suo segretario Marco Bottura. Il presidio dei lavoratori all'Inps è mirato dunque a velocizzare l'erogazione del tfr, da parte del Fondo di garanzia.

(DIRE)