Prove di carico: chiudono i cavalcavia di via d’Avia Sud e strada Cavezzo

Si svolgono domenica 12 maggio le due prove di carico sui cavalcavia di via d’Avia e di strada Cavezzo a Baggiovara programmati per domenica 5 maggio e poi rinviati a causa del maltempo.

L’intervento si svolgerà a partire dalle 7 sul ponte di via d’Avia sud, sulla tangenziale Mistral e prevede la chiusura al traffico della strada dall’incrocio con via Fonte san Geminiano est a quello con via Campagna. Terminata la prima prova, e riaperta la struttura, i tecnici del settore Lavori pubblici del Comune di Modena si sposteranno in strada Cavezzo, a Baggiovara, sul cavalcavia della tangenziale Modena-Sassuolo, dove è prevista la circolazione a senso unico alternato governata da movieri tra via Da Porto sud e via Don Franchini nel comune di Formigine.

Sul posto saranno collocati la segnaletica di preavviso interruzioni e le indicazioni per i percorsi alternativi. Le prove termineranno entro le ore 14.

La prova consiste nel caricamento dei cavalcavia con masse statiche di peso variabile a seconda della lunghezza della campata, due mezzi del peso di 40 tonnellate ciascuno nel caso di strada Cavezzo e quattro per il cavalcavia di via d’Avia sud. Verrà effettuata una prima lettura a ponte scarico; in seguito verranno posizionati per circa un’ora i mezzi, per poi sgomberarli e fare una seconda lettura misurando la deformazione subita dall’infrastruttura. L’operazione verrà ripetuta più volte per prendere misurazioni successive fino alla fine della prova.

Questo secondo stralcio di prove di carico, che porterà al completamento delle verifiche su tutte le infrastrutture di competenza del Comune di Modena. Il piano di monitoraggio periodico delle condizioni di ponti, cavalcavia, cavalcaferrovia, ponti pedonali e ciclabili di competenza comunale, avviato già dal 2014, da oltre un anno è strutturato con un gruppo di lavoro, composto da un ingegnere e quattro geometri, che effettua costantemente rilievi fotografici e prove tecniche, al fine di programmare eventuali interventi.