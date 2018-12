Pavullo, prove vibrazionali sul ponte dello Scoltenna

Sul ponte dello Scoltenna, lungo la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, al confine tra i territori dei comuni di Pavullo e Sestola, si sono svolte venerdì 21 dicembre le prove vibrazionali, eseguite dai tecnici della Provincia, sui pali di sostegno dell'infrastruttura per verificare lo stato di conservazione.

Le verifiche rientrano nel progetto più complessivo di messa in sicurezza del ponte che sarà realizzato, sempre dalla Provincia, il prossimo anno con un investimento di un milione di euro, finanziato all'inizio del 2018 dal ministero delle Infrastrutture.

Nel frattempo a partire dal 7 gennaio del prossimo anno sono in programma accertamenti generali sui calcestruzzi che precederanno un intervento di consolidamento di una pila per complessivi 200 mila euro finanziati dalla Provincia. L'intervento prevede un sistema di protezione delle pile con micropali e scogliere, una nuova briglia per limitare l'erosione e l'abbassamento dell'alveo, nuovi giunti di dilatazione e il risanamento dei calcestruzzi e delle armature.

Realizzato nel 1964 alla confluenza del torrente Scoltenna con il torrente Leo, il ponte sullo Scoltenna è lungo 200 metri ed è composto da sei pile e due spalle laterali. Il ponte sullo Scoltenna fa parte dell'elenco di 30 infrastrutture sulle quali è necessario intervenire e in attesa di finanziamento, inoltrato dalla Provincia nel settembre scorso al Governo, in risposta alla richiesta del Ministero delle Infrastrutture, a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova.

Il costante monitoraggio da parte dei tecnici del servizio provinciale Viabilità sui 183 ponti di competenza, ha evidenziato la necessità di avviare un piano di intervento su una serie di manufatti che, per tipologia ed epoca di costruzione, necessitano di manutenzioni straordinarie alle strutture, allo scopo di "prolungarne la vita" nei prossimi decenni.