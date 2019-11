Riti funebri, continuano ad aumentare le cremazioni in città

Dal 46,4 per cento del 2017 al 55,3 per cento del 2019, con i dati aggiornati al mese di settembre. Prosegue a Modena la tendenza che vede le cremazioni in crescita continua rispetto alle sepolture e ai loculi. Lo evidenzia l’analisi dei numeri che si riferiscono alle scelte dei cittadini modenesi riguardo ai defunti realizzata dal Servizio statistica comunale,

I Servizi demografici del Comune, infatti, nell'anno 2018 hanno registrato in città 2004 deceduti fra i residenti. Il 47 per cento sono stati sepolti in terra, loculi o cappelle. Di questi, il 32 per cento sono stati sepolti a San Cataldo, un altro 34 per cento nei cimiteri frazionali di Modena e il restante 34 per cento in cimiteri di altri comuni. La quota di coloro che, sul totale, l’anno scorso hanno scelto come strada di destinazione finale la cremazione è stata pari al 53 per cento, cioè 980 casi.

Il numero delle cremazioni, nel 2019 cresce ancora: nei primi nove mesi, fino al 30 settembre, sono state 811 su 1463 defunti a Modena residenti, il 55,3 per cento.

Le ceneri di questi cittadini nel 45,1% dei casi sono state tumulate nei cimiteri, nell’11,5% affidate a familiari residenti nel comune, e nel restante 43,4% dei casi disperse in aree concordate.