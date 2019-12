Museo Enzo Ferrari, presto la pulizia del cofano giallo annerito dallo smog

La Fondazione Casa di Enzo Ferrari Museo, nel consiglio d’amministrazione del 27 novembre, ha deliberato l’affidamento di un intervento di pulizia della copertura del museo che verrà realizzato in tempi brevi.

Lo ha reso noto l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 12 dicembre rispondendo all’interrogazione della consigliera Luigia Santoro (Lega Modena) che ha chiesto quali iniziative sono previste per porre rimedio alla condizione del ‘cofano’ giallo del Museo “interamente ricoperto di fuliggine causata dall’inquinamento atmosferico, che ne deturpa l’immagine".

L’assessore ha spiegato che “tale manutenzione è di competenza della Fondazione in virtù dell’atto di convenzione che regola i rapporti tra Fondazione e Comune. La Fondazione, costituita nel 2003 tra Comune, Provincia, Camera di Commercio e Ferrari, ha lo scopo di valorizzare, promuovere e tutelare l’immagine e la storia di Enzo Ferrari”. Bosi ha riportato, in particolare, gli articoli 9 e 10 della Convenzione, che determina responsabilità e competenze: “Tali articoli definiscono Ferrari come custode del Mef attribuendogli tutte le spese di gestione ordinaria e quelle di carattere straordinario, ‘fatta espressa eccezione per quelle spese afferenti le strutture principali o portanti del complesso immobiliare – ivi comprese le coperture degli edifici e le manutenzioni di carattere straordinario', che sono quindi di competenza della Fondazione".

Nella replica la consigliera Santoro si è detta soddisfatta della risposta.