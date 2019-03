Pulizie di primavera in viale Gramsci con i richiedenti asilo fra i volontari

Cittadini attivi residenti nella zona, richiedenti protezione internazionale e membri della comunità filippina al lavoro per ripulire parco XXII aprile e viale Gramsci. È accaduto sabato 23 marzo quando su iniziativa del Quartiere 2 si è tenuta un'attività volontaria che ha interessato l’intera area e le zone limitrofe.

I cittadini attivi del quartiere insieme a un gruppo costituito da nove richiedenti protezione internazionale ospiti dei Cas gestiti da Ceis, Porta Aperta, Caleidos, Papa Giovanni XXIII e da alcuni rappresentati della comunità filippina, con il coordinamento dell'assessorato a Welfare e Coesione sociale, si sono occupati di raccogliere rifiuti abbandonati in strada e nel parco e accumulare foglie che con il supporto di Hera sono stati poi raccolti e smaltiti.

Le attività di volontariato, svolte in diverse aree della città e in collaborazione con associazioni del territorio, cittadini e Quartieri, che di frequente vedono partecipare i beneficiari dei progetti di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, s’inseriscono nell'ambito delle iniziative promosse da varie associazioni di volontariato insieme all’assessorato al Welfare del Comune di Modena e rientrano nell’accordo che il Comune di Modena ha sottoscritto con Prefettura e Terzo settore.