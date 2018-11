Qualità della vita. Modena perde punti, ItaliaOggi boccia politiche sicurezza e ambiente

Torna a far parlare di sè la classifica della qualità della vita che ogni anno viene pubblicata da Italia Oggi in collaborazione con l'Università la Sapienza di Roma. Al primo posto rimane Bolzano, seguita dalla vicina di casa Trento e dalla non troppo distante Belluno. In questa gara per la qualità della vita Modena perde tre posizioni passando dal 14esimo al 17esimo posto, mentre la vicina Reggio Emilia non solo la supera ma arriva all'11° posto.

A sfavore della posizione finale della nostra città ha giocato sicuremante l'argomento sicurezza perché siamo negli ultimi posti per quanto riguarda i furti e più in generale siamo stati bocciati nella gestione generale della sicurezza. Non solo, infatti anche l'inquinamento ha permesso questo calo di posizione e se guardiamo al dato generale siamo 72esimi con 62 posizioni perse.