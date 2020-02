"Questo non è amore", la Polizia in piazza a San Valentino contro la violenza di genere

Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”, nella mattinata di oggi 14 febbraio, in occasione della Festa di San Valentino, é stato allestito in piazza Mazzini (fronte via Emilia Centro) a Modena un punto d’ascolto ed informazione con personale specializzato della Divisione Polizia Anticrimine, della Squadra Mobile e dell’Ufficio Sanitario, coadiuvato dalla locale AUSL e dal Centro Antiviolenza.

L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione è quello di agevolare l’emersione del fenomeno della violenza di genere, garantire supporto ad eventuali vittime e fornire una corretta informazione in materia.

Nell’occasione viene distribuito un opuscolo informativo, predisposto dalla Direzione Centrale Anticrimine, che analizza il fenomeno della violenza di genere ed esplica le strategie, siano esse di prevenzione o di contrasto, messe in capo dalla Polizia di Stato contro la violenza di genere.