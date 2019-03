Raccolta alimentare Rock No War, raccolte 30 tonnellate di alimenti

Lo scorso sabato 9 marzo 2019, in occasione della raccolta alimentare promossa da Rock No War e dalla rete provinciale degli empori solidali, sono state raccolte circa 30 tonnellate di generi alimentari, donati dai cittadini che si sono recati nei supermercati di Modena e provincia: quest’anno hanno aderito i negozi Conad e Panorama a Sassuolo e il punto vendita Esselunga di Modena. I prodotti raccolti sono destinati ai progetti locali di contrasto alla povertà e ai progetti internazionali sostenuti da Rock No War.

L’alto numero di volontari coinvolti, circa 400, la risposta dei cittadini e la disponibilità della grande distribuzione dimostrano che l’iniziativa e le associazioni promotrici godono della fiducia delle persone.

La raccolta alimentare continua a essere un modo efficace per aiutare le famiglie in difficoltà del nostro territorio: una formula consolidata che trova sempre la pronta risposta della cittadinanza. Anche quest’anno il risultato è stato molto positivo: moltissimi i volontari che si sono mobilitati per presidiare i 45 negozi aderenti all’iniziativa, provenienti da diverse realtà associative del terzo settore.

In particolare, Rock No War ha promosso e coordinato l’iniziativa e gli empori solidali del territorio hanno presidiato i punti vendita con i loro volontari e con l’aiuto delle associazioni partecipanti.

I generi raccolti – 30 tonnellate in totale - sosterranno i progetti di Rock No War, da sempre impegnata sul fronte della solidarietà sia in Italia che all’estero, con una particolare attenzione al mondo dell’infanzia e gli empori solidali della nostra provincia, che distribuiscono generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà sociale ed economica del territorio, oltre ad offrire servizi di accompagnamento alla persona per favorire percorsi verso una rinnovata autonomia.