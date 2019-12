Un ambulatorio oculistico ai Torrazzi, parte la raccolta fondi dell'Unione Italiana Ciechi

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS Sezione Territoriale di Modena “Mariangela Lugli” è presente con il progetto che riguarda la costruzione di un ambulatorio oculistico, sul sito di crowdfundinga scopo solidale “La rete del dono”. Tutti coloro che vorranno contribuire alla raccolta fondi, potranno farlo con pochi e semplici passaggi andando su internet, attraverso il sito dedicato. Si può donare qualsiasi cifra, comodamente da casa, dal proprio computer.

La raccolta contribuirà alla realizzazione di un ambulatorio oculistico per poter seguire chi si affaccia alla disabilità visiva dal momento della diagnosi della patologia, passando dal riconoscimento sanitario, fino alla sua gestione nella vita quotidiana dell'individuo stesso.

L’ambulatorio verrà costruito presso la sezione, adattando i locali di via Don Lorenzo Milani a Modena e prevede un coto che potrebbe arrivare oltre i 40.000 euro. L’obiettivo specifico del progetto è incrementare la capacità di soddisfare i bisogni sanitari, ed in particolare oculistici della popolazione, con consulenza e cure specialistiche per patologie oculari con tariffe agevolate.

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS – Sezione Territoriale di Modena “Mariangela Lugli” è un’associazione iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale. Si occupa di tutelare, assistere e rappresentare, in particolare, i ciechi e gli ipovedenti della Provincia di Modena. La sezione è impegnata nell'offrire ai non vedenti servizi sempre più mirati. I servizi sono rivolti non solo agli associati ma a tutta la cittadinanza e sono i seguenti: Segretariato sociale, Patronato, Servizio di Accompagnamento, Sportello Servizio Assistenza (sostegno e consulenza), Comunicazioni tramite Segreteria Telefonica e Newsletter, Assistenza per fornitura di ausili e sussidi tiflotecnici, Libro Parlato, Riproduzione sussidi 3D, attività prevenzione malattie oculari, attività culturali e ricreative, attività sportive.